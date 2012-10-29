Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Вице-премьер России сообщил о количестве поездок россиян по стране за 2024 и 2025 года.

Туристы совершили по России 41,4 миллиона поездок за первые шесть месяцев 2025 года. Этот показатель почти на семь процентов больше, чем фиксировался в стране годом ранее. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По словам чиновника из федерального правительства, развитию отрасли помогают меры воздействия из национального проекта "Туризм и гостеприимство". В рамках программы регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты для граждан и иностранцев.

Это способствует достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Кабинет министров сообщил, что на территории России уже пятый год сохраняется положительная динамика в поездках путешественников. После снижения, которое было вызвано пандемией коронавирусной инфекции, число турпоездок стабильно увеличивается. В 2021 году речь шла в 66,5 миллионах (на 40 процентов больше, чем в 2020 году), 2022 году – 73,1 миллионов (почти на десять процентов больше, чем в 2021 году), в 2023 году – 83,6 миллионов (на 14 процентов больше, чем в 2022 году), в 2024 году – 90 миллионов (почти на 8 процентов больше, чем в 2023 году). Прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок внутри государства. Тогда показатель вырос на 37 процентов по сравнению с 2021 годом.

Фото: Правительство России