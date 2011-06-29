По его словам, такие учебники появятся в школах в 2026 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников. Об этом он сообщил "РИА Новости".

Речь идет об учебниках, про которые в мае заявлял министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркивал, что образовательные учреждения обеспечат едиными пособиями в течение трех лет, а на данный момент готовятся учебники по физике, химии и биологии.

Чернышенко отметил, что Минпросвещения с Академией наук ведут большую работу по созданию единого пула учебников. По его словам, такие учебники появятся в школах в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов.

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