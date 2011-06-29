  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников
Сегодня, 14:50
111
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников

0 0

По его словам, такие учебники появятся в школах в 2026 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о подготовке единых школьных учебников. Об этом он сообщил "РИА Новости".

Речь идет об учебниках, про которые в мае заявлял министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркивал, что образовательные учреждения обеспечат едиными пособиями в течение трех лет, а на данный момент готовятся учебники по физике, химии и биологии.

Чернышенко отметил, что Минпросвещения с Академией наук ведут большую работу по созданию единого пула учебников. По его словам, такие учебники появятся в школах в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов.

Фото: pxhere.com

Теги: вице-премьер россии, дмитрий чернышенко, школьные учебники
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии