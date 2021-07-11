Стало известно, как будет выглядеть станция метро "Броневая" в Петербурге

Она будет располагаться на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта.

Стала известна планировка вестибюля станции метро "Броневая" на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал "Подземник", вестибюль будет расположен на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта, на месте существующей парковки перед ЦНИИ судовой электротехники и технологии.

Проект предусматривает отдельно стоящее трёхэтажное здание круглой формы. Станция "Броневая" станет следующей после станции "Путиловская" в направлении центра города.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Горный институт" может открыться в январе 2025 года.

Фото: Telegram / Подземник