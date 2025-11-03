На будущей станции "Броневая" начали прокладывать подходной тоннель к шахте

Работы ведутся одновременно с двух сторон, что ускорит подключение шахты к станции.

На втором участке Красносельско-Калининской линии метрополитена стартовал новый этап строительства. В перегонном тоннеле второго пути возле станции "Броневая" строители раскрыли проём и приступили к проходке подходного тоннеля, который ведёт к рудничному (околоствольному) двору шахты № 846. Параллельно продолжаются работы по проходке самой шахты, сообщили в Telegram-канале "Подземник".

Проходка подходного тоннеля необходима для ускорения подключения шахты № 846 к строительству станции. Это позволит вести работы одновременно с двух сторон: сверху — проходить шахтный ствол и оборудовать горный комплекс, а снизу — сооружать околоствольный (рудничный) двор.

Фото: Telegram / Подземник

Напомним, что проходка шахты № 846 началась 29 октября 2025 года . Шахта расположена в Московском районе, на Кубинской улице. В настоящее время над шахтой уже сооружают копёр — выступающую над землёй часть ствола из железобетонных блоков, а также ведут армирование ствола для установки двухклетевого подъёма .

В тоннеле первого пути у станции "Броневая" также ведётся проходка подходного тоннеля — он ведёт к натяжной камере наклонного хода станции.

Фото: Telegram / Подземник

Станция "Броневая" станет частью второго участка Красносельско-Калининской линии, следующей после "Путиловской" в сторону центра. Вестибюль станции разместится на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта, где ранее располагалась парковка перед ЦНИИ судовой электротехники и технологии .

Ранее Piter.TV сообщал, что на облицовку станций метро Богатырская и Каменка выделили 1,5 млрд рублей.

Фото: Telegram / Подземник