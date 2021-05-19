Экс-глава красноярского правительства Лапшин признан виновным в превышении полномочий при строительстве метро

Юрий Лапшин и Константин Мандров будут отбывать сроки наказания в колонии.

Бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам в колонии по уголовному делу о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена. Также экс-руководителю "Краевого транспортного управления" Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий судебная инстанция дала 10 лет заключения. Срок наказания мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Его также лишили права занимать должности в органах власти на четыре года и назначили штраф в размере пяти миллионов рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет. сообщение СК РФ по региону

Уголовное дело в отношении Лапшина и Мандрова суд рассматривает с сентября 2023 года. Фигурант расследования Лапшин, по версии следователей, в конце 2019 года отдал незаконное распоряжение местному министрупо транспорту в регионе обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию чиновника из профильного ведомства Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ. За эту работу он получил от субподрядной организации взятку.

Напомним, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Юрия Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия у подозреваемого тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Государственный обвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового постановления. В декабре прошлого года результаты медицинской экспертизы показали, что Юрий Лапшин может отбывать наказание в колонии.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии