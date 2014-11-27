У станции метро "Чернышевская" снова образовалось столпотворение

Люди подолгу стоят на улице, прежде чем попасть в вестибюль.

В социальных сетях горожане делятся фотографиями и видео столпотворения на проспекте Чернышевского. Большая очередь образовалась перед входом на станцию метро "Чернышевская" 1-го октября в районе 19-ти часов.

В городских пабликах сетуют на то, что новые эскалаторы не очень помогают в борьбе с очередями людей, которые идут домой с работы.

"Чернышевская" совсем недавно, 13-го июля, открылась после двух лет ремонта, целью которого было обеспечение большей пропускной способности пассажиров, спускающихся на станцию. Вместо 3-х устаревших эскалаторов были установлены 4 новых новых, узкобалюстрадных.

Не так давно мы рассказывали об остановке эскалатора на станции метро "Звездная".

Видео: социальные сети