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На "Звездной" останавливался эскалатор
Сегодня, 15:12
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На "Звездной" останавливался эскалатор

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Станция была закрыта на вход.

На станции "Звездная" останавливался эскалатор днем 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". 

Станция "Звездная" из-за технической остановки эскалатора закрыта на вход, работает только на выход. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Московская" и "Купчино".

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ограничения действовали несколько минут. В настоящее время "Звездная" работает в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что с 10 сентября будет изменен режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Восстания". Это связано с капитальным ремонтом эскалатора. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: внеплановая остановка эскалатора, станция звездная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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