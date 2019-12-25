На "Звездной" останавливался эскалатор

Станция была закрыта на вход.

На станции "Звездная" останавливался эскалатор днем 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Станция "Звездная" из-за технической остановки эскалатора закрыта на вход, работает только на выход. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Московская" и "Купчино". Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ограничения действовали несколько минут. В настоящее время "Звездная" работает в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что с 10 сентября будет изменен режим работы вестибюля №1 станции "Площадь Восстания". Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)