  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "Площади Восстания" вновь остановился эскалатор
Сегодня, 11:01
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На "Площади Восстания" вновь остановился эскалатор

0 0

Не доступен для пассажиров вестибюль №1.

Станцию метрополитена "Площадь Восстания" частично закрыли на вход утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". 

Не доступен для пассажиров вестибюль №1. 

Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

На "Площади Восстания" остановился эскалатор третий раз за неделю – ранее это происходило 7 и 12 октября. Станция начинала работать в штатном режиме спустя 10-15 минут.

UPD: станция вновь открыта на вход с 11:12. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: внеплановая остановка эскалатора, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии