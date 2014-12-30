На "Площади Восстания" вновь остановился эскалатор

Не доступен для пассажиров вестибюль №1.

Станцию метрополитена "Площадь Восстания" частично закрыли на вход утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Не доступен для пассажиров вестибюль №1.

Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

На "Площади Восстания" остановился эскалатор третий раз за неделю – ранее это происходило 7 и 12 октября. Станция начинала работать в штатном режиме спустя 10-15 минут.

UPD: станция вновь открыта на вход с 11:12.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)