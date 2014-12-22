С 10 сентября будет изменен режим работы вестибюля 1 станции метро "Площадь Восстания"

Там будет проводиться ремонт эскалатора.

С 10 сентября в связи с капитальным ремонтом эскалатора будет изменен режим работы вестибюля 1 станции метро "Площадь Восстания". Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

По рабочим дням с 17:00 до 19:30 вход в вестибюль будет ограничен. Возможна корректировка указанного интервала времени.

Работы продлятся до 8 ноября 2024 года.

От станции "Площадь Восстания" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро:

Также на "Звездной" до 18 октября по утрам будет ограничен вход в вестибюль.

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Фото: Piter.tv