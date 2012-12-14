На обновлённой "Удельной" в Санкт-Петербурге остановили эскалатор

Один из эскалаторов на только что открывшейся после ремонта станции метро "Удельная" вышел из строя. Пассажирам приходится ждать запуска резервного механизма.
Издание 78.ru направило запрос в пресс-службу петербургского метрополитена для выяснения причин неполадки. В метрополитене сообщили, что работа эскалатора приостановлена "по технической причине". Подробности уточняются.
Напомним, ремонт на "Удельной" начался 1 июня 2024 года. Станция, открытая в 1982 году, до этого ни разу не ремонтировалась, что привело к сильному износу инфраструктуры.
За менее чем год на станции обновили: напольное покрытие, фасад, инженерные системы, служебные помещения. Для сохранения исторического облика стены отделали зелёной плиткой, как и в оригинальном дизайне. Обновлённая "Удельная" вновь начала работу 25 апреля 2025 года.
Ранее Piter.TV сообщал, что после ЧП на "синей" линии петербургский метрополитен получит нового "Балтийца".
Фото: Telegram / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
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