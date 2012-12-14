На обновлённой "Удельной" в Санкт-Петербурге остановили эскалатор

Пассажиры были вынуждены ждать запуска резервного.

Один из эскалаторов на только что открывшейся после ремонта станции метро "Удельная" вышел из строя. Пассажирам приходится ждать запуска резервного механизма.

Издание 78.ru направило запрос в пресс-службу петербургского метрополитена для выяснения причин неполадки. В метрополитене сообщили, что работа эскалатора приостановлена "по технической причине". Подробности уточняются.

Напомним, ремонт на "Удельной" начался 1 июня 2024 года. Станция, открытая в 1982 году, до этого ни разу не ремонтировалась, что привело к сильному износу инфраструктуры.

За менее чем год на станции обновили: напольное покрытие, фасад, инженерные системы, служебные помещения. Для сохранения исторического облика стены отделали зелёной плиткой, как и в оригинальном дизайне. Обновлённая "Удельная" вновь начала работу 25 апреля 2025 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что после ЧП на "синей" линии петербургский метрополитен получит нового "Балтийца".

Фото: Telegram / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"