"Чернышевская" открылась для пассажиров после длительной реконструкции

Реконструкция станции стартовала 25 октября 2022 года.

Станция метро "Чернышевская" наконец-то открылась для входа и выхода пассажиров после длительной реконструкции. О запуске сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" в эту субботу, 13 июля.

Было полностью заменено оборудование в эскалаторном тоннеле – вместо трех эскалаторов устаревшей модели на станции смонтировали четыре новых современных. Всё это позволит увеличить пропускную способность вестибюля на 6,5 тысяч человек в сутки. Кроме того, обновлены системы электроснабжения, освещения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, громкоговорящего оповещения станции и пожаротушения, контроля оплаты проезда и другие.

"Мы все помним, какие очереди собирались на "Чернышевской" в часы пик. В результате реконструкции станция стала более просторной, удобной, светлой. Строители добавили 6 турникетов, их теперь 17, расширили вестибюль. Всё оборудование – российское. Эскалаторы – собственная разработка петербургских метростроителей. Теперь станция может в сутки принять более 50 тысяч пассажиров" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Жители и гости Северной столицы также смогут заметить, что на "Чернышевской" появились мультимедийные экраны, на которых может транслироваться вся необходимая информация, в том числе схема и правила пользования метрополитеном. Позаботились и о маломобильных пассажирах: автоматические двери, тактильная разметка на полу и современная система радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город".

Ранее Piter TV сообщал, что с 14 по 22 июля на Володарском мосту закроют движение трамваев.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга