"Чернышевская" откроется после ремонта в конце июля

Сроки были сдвинуты из-за того, что станцию не ремонтировали с 1958 года, а также из-за человеческого фактора.

Губернатор Петербурга проверил ход реконструкции станции метро "Чернышевская" и предложил открыть ее 15 июля. Он подчеркнул, что сроки были сдвинуты из-за того, что станцию не ремонтировали с 1958 года, а также из-за человеческого фактора, и поручил завершить работы в третьей декаде июля.

Во время инспекции губернатор отметил, что на станции "Чернышевская" уже выполнено много работы. Благодаря оптимизации планировки полезная площадь станции увеличилась на 15 кв.м и теперь составляет более 306 кв.м. Установка дополнительных узкобалюстрадных эскалаторов и турникетов позволила увеличить пропускную способность станции на 6,5 тыс. человек в сутки.

Губернатор напомнил, что метро является объектом, обеспечивающим безопасность. В случае необходимости оно может стать бомбоубежищем. Однако механизмы, позволяющие это сделать, устарели, поэтому их пришлось серьезно модернизировать.

Реконструкция также включала замену отделки и архитектурных элементов с использованием современных материалов и оборудования. При этом исторический облик станции был сохранен. Кроме того, станция стала доступной и удобной для людей с ограниченными возможностями.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что режим работы вестибюля станции метро "Приморская" изменится с 9 июля.

Фото: Piter.TV