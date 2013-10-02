Режим работы вестибюля станции метро "Приморская" изменится с 9 июля

В рабочие дни вход в вестибюль будет ограничен с 08:00 до 09:00 и с 17:00 до 18:40.

С 9 июля по 30 августа в связи с проведением капитального ремонта эскалатора на станции метро "Приморская" будет изменен график работы вестибюля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации комитета по транспорту Петербурга, в рабочие дни вход в вестибюль будет ограничен с 08:00 до 09:00 и с 17:00 до 18:40. В случае необходимости возможно изменение указанного временного интервала ограничения входа в вестибюль станции в зависимости от фактической загруженности.

От станции "Приморская" можно добраться до других станций метро наземным транспортом. До станции "Василеостровская" следуют автобусы № 1, 6, 41 и 230, а также трамваи № 6, 40 и троллейбус № 12. Также можно доехать до станции "Спортивная" на автобусах № 1, 230, 249, 275 и трамваях № 6, 40.

Ранее мы сообщили о том, что станции метро "Спасская" и "Достоевская" временно закрывали из-за сбоя.

Фото: Piter.TV