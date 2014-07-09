Станции метро "Спасская" и "Достоевская" временно закрывали из-за сбоя

На данный момент движение поездов полностью восстановлено.

В среду, 3 июля, из-за технических проблем поезда на четвёртой линии петербургского метро ходили от станции "Улица Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2". Как уточнила пресс-служба подземки, во время проверки путей ночью обнаружили дефектный рельс. Использовать его было опасно.

Интервалы движения на участке "Площадь Александра Невского 2" — "Достоевская" были увеличены до 15 минут. Станцию "Достоевская" закрыли на вход. Вместо метро можно было воспользоваться наземным транспортом.

На данный момент движение поездов полностью восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Фрунзенская" не стали включать в список объектов культурного наследия.

Фото: Piter.TV