Станцию метро "Фрунзенская" не стали включать в список объектов культурного наследия

Решение было принято в ответ на заявление, поданное 5 июня, где предлагалось внести вестибюль в реестр объектов культурного наследия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга разработал проект распоряжения, который предполагает отказ во включении вестибюля станции метро "Фрунзенская" в список выявленных объектов культурного наследия. Документ размещен на портале антикоррупционной экспертизы на сайте городского правительства.

Решение было принято в ответ на заявление, поданное 5 июня, где предлагалось внести вестибюль в реестр объектов культурного наследия. В проекте распоряжения отмечается отсутствие исторической и культурной ценности у данного объекта.

Ранее сообщалось, что демонтаж здания может начаться только после определения его статуса. На рассмотрение заявления членам комиссии по определению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, было предоставлено 90 дней.

Ранее мы сообщили о том, что работа вестибюля станции "Технологический институт-1" продлена с 1 июля.

Фото: Piter.TV