Работа вестибюля станции "Технологический институт-1" продлена с 1 июля

Решение было принято в ответ на просьбы жителей города.

С 1 июля работа станции метро "Технологический институт-1" в Петербурге продлена на время капитального ремонта "Фрунзенской". Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Решение было принято в ответ на просьбы жителей города. Теперь вестибюль будет открыт на вход до 00:28, а на выход – до 00:55 ежедневно, включая воскресенья и праздничные дни. Эти изменения будут действовать на протяжении всего периода закрытия "Фрунзенской" на реконструкцию.

Ранее мы сообщили о том, что в ночь проведения "Алых парусов" общественным транспортом воспользовались более 193 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV