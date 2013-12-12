В ночь проведения "Алых парусов" общественным транспортом воспользовались более 193 тыс. пассажиров

Ночью 29 июня в метро спустились 187,4 тыс. пассажиров.

В Петербурге в ночь проведения "Алых парусов" общественным транспортом воспользовались более 193 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Ночью 29 июня в метро спустились 187,4 тыс. пассажиров, 3,4 тыс. петербуржцев и гостей города перевезли автобусы. Троллейбусами и трамваями воспользовались 2,3 тыс. человек.

Пассажиров обслуживали шесть автобусных маршрутов (№№2, 4, 74, 193, 239, 271), два – троллейбусных (№№23, 46) и трамвай №55.

Ранее мы сообщали о том, что около 10 тонн отходов было вывезено Невским экологическим оператором из центра Петербурга после проведения "Алых паруса".

Фото: Piter.TV