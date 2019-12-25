С 14 по 22 июля на Володарском мосту закроют движение трамваев

Движение трамвая № 23 будет приостановлено.

С 14 по 22 июля в Петербурге будет временно закрыто движение транспорта по Володарскому мосту, информирует ГАТИ.

В связи с этим будут внесены изменения в движение некоторых трамвайных маршрутов. Трамвай № 7 будет следовать от остановки "Проспект Солидарности" по проспекту Солидарности, улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту до остановки "Народная улица". Движение трамвая № 23 будет приостановлено.

Трамвай № 27 будет курсировать от остановки "Река Оккервиль" по улице Дыбенко до остановки "Станция метро "Рыбацкое"; № 39: от остановки "Проспект Солидарности" по проспекту Солидарности до остановки "Перекупной переулок"; № 65: от остановки "Река Оккервиль" по улице Дыбенко, проспекту Солидарности, улице Коллонтай, Дальневосточному проспекту до остановки "Народная улица".

Ранее мы сообщили о том, что в Понтонном закроется движение транспорта по Фанерной 13 июля.

Фото: ГАТИ