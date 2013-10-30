В Понтонном закроется движение транспорта по Фанерной 13 июля

Движение запустят только 27 июля.

В Понтонном продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закроется движение транспорта по Фанерной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд перекроют 13 июля. Движение запустят 27 июля. Речь идет об участке от Волховстроевской улицы до Станционной улицы.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго.

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