В Понтонном закроется движение транспорта по Фанерной 13 июля

В Понтонном продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закроется движение транспорта по Фанерной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд перекроют 13 июля. Движение запустят 27 июля. Речь идет об участке от Волховстроевской улицы до Станционной улицы.
Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго.
Фото: Pxhere
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