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В Понтонном закроется движение транспорта по Фанерной 13 июля
Сегодня, 12:58
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В Понтонном закроется движение транспорта по Фанерной 13 июля

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Движение запустят только 27 июля.

В Понтонном продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закроется движение транспорта по Фанерной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд перекроют 13 июля. Движение запустят 27 июля. Речь идет об участке от Волховстроевской улицы до Станционной улицы.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго.

Фото: Pxhere

Теги: закроют проезд, понтонный, фанерная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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