В Выборгском районе ведутся работы по строительству газопровода. В связи с этим закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд будет перекрыт с 13 по 17 июля. Объезд: Удельный проспект, Мышкинская улица, Ярославский проспект, улица. Сергея Марго, Олонецкая улица, Громовская улица.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 13 июля закрывается движение транспорта по Дровяной улице.
Фото: Pxhere
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