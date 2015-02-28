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Закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго
Сегодня, 11:44
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Закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго

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Проезд будет перекрыт с 13 по 17 июля.

В Выборгском районе ведутся работы по строительству газопровода. В связи с этим закрывается движение транспорта по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет перекрыт с 13 по 17 июля. Объезд: Удельный проспект, Мышкинская улица, Ярославский проспект, улица. Сергея Марго, Олонецкая улица, Громовская улица.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 июля закрывается движение транспорта по Дровяной улице.

Фото: Pxhere

Теги: закрывается движение, костромской проспект, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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