С 13 июля закрывается движение транспорта по Дровяной улице

Речь идет об участке у пересечения с 12-й Красноармейской улицей.

В Адмиралтейском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим с 13 до 14 июля будет закрыто движение по Дровяной улице у пересечения с 12-й Красноармейской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Курляндская улица, Дровяная улица,12-я Красноармейская улица, Лермонтовский проспект, Рижский проспект, набережная Обводного канала, улица Циолковского. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что в Московском районе продолжаются работы по размещению временных ограждений. В связи с этим закрывается движение по Рощинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. Проезд закроют ночью 12 июля, а откроют 27 июля.

Ранее мы писали, что в Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere