В Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту

В Шушарах проходят работы по реконструкции дороги. В связи с этим с 12 июля ограничат движение по Витебскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения снимут 21 июля. Речь идет об участке на пересечении с Пушкинской улицей у железнодорожной станции "Шушары".
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что на Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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