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В Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту
Сегодня, 13:05
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В Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту

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Ограничения снимут 21 июля.

В Шушарах проходят работы по реконструкции дороги. В связи с этим с 12 июля ограничат движение по Витебскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения снимут 21 июля. Речь идет об участке на пересечении с Пушкинской улицей у железнодорожной станции "Шушары".

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: витебский проспект, гати, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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