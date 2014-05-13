В Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту

Ограничения снимут 21 июля.

В Шушарах проходят работы по реконструкции дороги. В связи с этим с 12 июля ограничат движение по Витебскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения снимут 21 июля. Речь идет об участке на пересечении с Пушкинской улицей у железнодорожной станции "Шушары".

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ