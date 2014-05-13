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На Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе
Сегодня, 12:15
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На Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе

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Ограничения будут вводить с 12 по 16 июля, с 22 июля по 8 августа, с 12 по 22 августа, с 25 по 30 августа.

В Петроградском районе пройдут работы по строительству газопровода. В связи с этим будет ограничиваться проезд по Северной дороге и Южной дороге у "Зенит-Арены". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут вводить с 12 по 16 июля, с 22 июля по 8 августа, с 12 по 22 августа, с 25 по 30 августа. Речь идет об участке от набережной Гребного канала до дома 26 по Южной дороге.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 12 июля ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, северная дорога, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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