На Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе

Ограничения будут вводить с 12 по 16 июля, с 22 июля по 8 августа, с 12 по 22 августа, с 25 по 30 августа.

В Петроградском районе пройдут работы по строительству газопровода. В связи с этим будет ограничиваться проезд по Северной дороге и Южной дороге у "Зенит-Арены". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут вводить с 12 по 16 июля, с 22 июля по 8 августа, с 12 по 22 августа, с 25 по 30 августа. Речь идет об участке от набережной Гребного канала до дома 26 по Южной дороге.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 12 июля ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ