С 12 июля ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны

Речь идет об участке от улицы Шелгунова до дома 239 по проспекту Обуховской Обороны, включая перекрестки.

В Невском районе ремонтируется дорожное покрытие. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения введут 12 июля. Они будут действовать до 29 августа. Речь идет об участке от улицы Шелгунова до дома 239 по проспекту Обуховской Обороны, включая перекрестки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Сестрорецке с 12 июля ограничивается движение по улице Володарского.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ