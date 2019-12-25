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В Сестрорецке с 12 июля ограничивается движение по улице Володарского
Сегодня, 10:57
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В Сестрорецке с 12 июля ограничивается движение по улице Володарского

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Речь идет об участке от улицы Пограничников до Северного переулка.

В Курортном районе пройдут работы по  реконструкции газопровода. В связи с этим с 12 июля по 6 сентября ограничивается движение транспорта по улице Володарского. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от улицы Пограничников до Северного переулка. Кроме того, планируется закрытие движения по улице Володарского в направлении от улицы Пограничников к Северному переулку.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 10 по 13 июля будет запрещена остановка на семи улицах в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere

Теги: гати, сестрорецк, транспорт, улица володарского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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