С 10 по 13 июля будет запрещена остановка на семи улицах в центре Петербурга

Сужается проезжая часть на Университетской набережной напротив дома № 15 и на Шпалерной вдоль дома № 47.

В Петербурге с 11 по 12 июля будет проходить Х Парламентский форум БРИКС. В связи с этим в период с 00:00 10 июля до 23:59 13 июля на ряде улиц в центре вводятся временные ограничения в движении транспорта. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

На семи улицах в центре Северной столице сужается проезжая часть и запрещается остановка. Речь идет о Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской, Исаакиевской площади вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту, Михайловской улице вдоль дома 1/7 по Михайловской улице, 6-й Советской улице, четной стороне набережной реки Мойки вдоль дома № 96 по набережной реки Мойки, четной стороне набережной реки Мойки от дома 64 по набережной реки Мойки до дома № 2 по переулку Антоненко, нечетной стороне набережной Мойки вдоль дома 59 по набережной Мойки.

Сужается проезжая часть на Университетской набережной напротив дома № 15 и на Шпалерной вдоль дома № 47. Кроме того, закроется проезд по площади Растрелли.

Ранее мы писали, что ограничения на ЗСД введут 5 июля из-за строительства Шкиперской развязки.

Фото: Piter.tv