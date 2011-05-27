С 12 июля закроется движение транспорта по Рощинской улице

Речь идет об участке от Новорощинской улицы до Цветочной улицы.

В Московском районе продолжаются работы по размещению временных ограждений. В связи с этим закрывается движение по Рощинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют ночью 12 июля, а откроют 27 июля. Речь идет об участке от Новорощинской улицы до Цветочной улицы.

Объезд: улица Коли Томчака, Заставская улица, Цветочная улица, Новорощинская улица. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что в Сестрорецке с 12 июля ограничивается движение по улице Володарского.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ