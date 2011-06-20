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Реконструкция "Чернышевской" в Петербурге завершена
Сегодня, 22:31
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Реконструкция "Чернышевской" в Петербурге завершена

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Все работы по контракту выполнены.

В Петербурге завершили реконструкцию станции метрополитена "Чернышевская". Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы". 

Отмечается, что работы по контракту выполнены. В частности, проведены грузовые испытания и обкатка эскалаторов, на эксплуатацию оборудования получено соответствующее заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Сейчас производятся комплексные пусконаладочные работы всех систем безопасности. Срок открытия станции для пассажиров мы озвучим после финальной проверки. 

Пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"

Помимо этого, стало известно, что продление разрешения на реконструкцию – техническая необходимость компании. При этом "этот факт никак не скажется на сроках открытия "Чернышевской". 

Напомним, станцию закрыли на капитальный ремонт в октябре 2022 года. Работы на "Чернышевской" не проводились порядка 65 лет. 

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"

Теги: капитальный ремонт станции, станция метро чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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