Реконструкция "Чернышевской" в Петербурге завершена

Все работы по контракту выполнены.

В Петербурге завершили реконструкцию станции метрополитена "Чернышевская". Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы".

Отмечается, что работы по контракту выполнены. В частности, проведены грузовые испытания и обкатка эскалаторов, на эксплуатацию оборудования получено соответствующее заключение экспертизы промышленной безопасности.

Сейчас производятся комплексные пусконаладочные работы всех систем безопасности. Срок открытия станции для пассажиров мы озвучим после финальной проверки. Пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"

Помимо этого, стало известно, что продление разрешения на реконструкцию – техническая необходимость компании. При этом "этот факт никак не скажется на сроках открытия "Чернышевской".

Напомним, станцию закрыли на капитальный ремонт в октябре 2022 года. Работы на "Чернышевской" не проводились порядка 65 лет.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"