На "Чернышевской" завершили основные строительно-монтажные работы

Специалисты приступили к техническим испытаниям оборудования.

В Петербурге на станции метрополитена "Чернышевская" к 21 мая завершили основные строительно-монтажные работы. Сейчас АО "Метрострой Северной Столицы" размещает декоративные и архитектурные элементы, сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

В наклонном ходе установили четыре узкобалюстрадных эскалатора, смонтировали их цепи и ступени. Специалисты компании приступили к техническим испытаниям оборудования. Эта модель эскалаторов позволит увеличить пропускную способность станции на 6,5 тыс. пассажиров в день и повысить нагрузку на станцию в часы-пик до 16 тыс. человек на вход и практически до 13 тыс. – на выход. В наклонном ходе завершается монтаж водозащитных зонтов.

Кроме того, специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" заменили кровлю на металлическую, проложили шесть тысяч погонных метров инженерных сетей. Ведется отладка систем и подключение комплекса станции ко всем необходимым коммуникациям. Пресс-служба комитета по строительству Петербурга

Объем уложенного декоративного камня составит 1,7 тыс. "квадратов". Так, работы по монтажу материала по внешнему периметру выполнены на 95%, компания уже устанавливает фасадные окна.

Напомним, станцию не обновляли около 65 лет. "Чернышевская" открылась в 1958 году и давно требовала реконструкцию. Она закрылась в октябре 2022 года.

Фото: пресс-служба комитета по строительству Петербурга