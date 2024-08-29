Беглов: Петербург получил 100% контроль над "Метростроем Северной Столицы"

Город принимает в свою собственность 350 акций компании.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в собственность Петербурга перешло 350 акций компании — это 14 процентов уставного капитала. Ранее эти бумаги принадлежали банку ВТБ, но теперь их безвозмездно отдали городу, сообщил портал "Строительный Петербург".

Развитие метро — один из десяти главных приоритетов Петербурга. Мы сохранили коллектив рабочих, собрали новую команду управленцев. Перешли на отечественное оборудование - проходческие щиты и укладчики теперь делает Обуховский завод. Все вместе позволяет работать без сбоев. Александр Беглов, губернатор

Он отметил, что в планах города до 2030 года запустить 10 новых станций, три из которых уже почти готовы. Речь идет о "Горном институте", "Юго-Западной" и "Путиловской". Далее введут станции "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". По словам Беглова, это позволит серьёзно разгрузить центр Северной столицы и сделать районы ближе.

В 2025 году в Петербурге была создана проектно-изыскательская организация ООО "Метропроект". Благодаря тому, что работы по развитию сети метро находятся под контролем властей, темпы работ будут ускорены, чтобы жители города были обеспечены важной транспортной инфраструктурой.

Ранее мы сообщали, что Беглов предложил поделиться с Вьетнамом опытом строительства метро в сложных геологических условиях.

Фото: пресс-служба Смольного