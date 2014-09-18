Беглов: в Петербурге в День знаний откроют 19 новых школ и 26 детсадов

В новом учебном году в городе будет работать 687 государственных школ.

В Санкт-Петербурге 1 сентября начнут работу десятки образовательных учреждений. Как рассказал губернатор города Александр Беглов, в День знаний откроют 19 школ и 26 детских садов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Он отметил, что городские власти выполнили задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным в 2019-м году.

Вы помните, какой был дисбаланс между социальной застройкой и жилой застройкой. И главное – добились того, что Петербург сегодня больше ни одного нового жилого комплекса не вводит без социальной инфраструктуры Александр Беглов, губернатор

Новый учебный год в Петербурге начнется в 687 государственных общеобразовательных организациях – здесь будут учиться 598 тыс. 400 детей. В городских школах откроют более 700 профильных предпрофессиональных классов.

Также в Северной столице работают 1010 государственных детских садов. Общее число воспитанников составляет 223 тыс. 600 человек.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за первые шесть месяцев текущего года ввели 14 объектов образования почти на 5,6 тыс. мест.

Фото: Piter.TV