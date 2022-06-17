Петербургский метрополитен решил выдавать горожанам питьевую воду из-за аномальной жары 7 августа

В Петербурге 7 августа стоит аномальная жара. В связи с повышением температуры воздуха на нескольких станциях метро выдают питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Однако не на всех станция будет такая акция, а лишь на шести: "Проспект Просвещения", "Спортивная" (вестибюль 1), "Площадь Ленина" (вестибюль 1 и 2), "Горьковская", "Петроградская" и "Парнас".
Теперь каждый пассажир, входящий в вестибюль метро, за турникетами на указанных станциях имеет уникальную возможность получить бесплатную питьевую воду.
Также сотрудники метрополитена призвали беречь свое здоровье.
Ранее сообщалось, что после аномальной жары в Петербурге МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре 8 августа.
Фото: Piter.TV
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