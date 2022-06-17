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Петербургский метрополитен решил выдавать горожанам питьевую воду из-за аномальной жары 7 августа
Сегодня, 14:43
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский метрополитен решил выдавать горожанам питьевую воду из-за аномальной жары 7 августа

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Петербургский метрополитен решил позаботиться о горожанах и начал выдавать питьевую воду на некоторых станциях метро. Такие меры приняты из-за повышения температуры в городе.

В Петербурге 7 августа стоит аномальная жара. В связи с повышением температуры воздуха на нескольких станциях метро выдают питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Однако не на всех станция будет такая акция, а лишь на шести:  "Проспект Просвещения", "Спортивная" (вестибюль 1), "Площадь Ленина" (вестибюль 1 и 2), "Горьковская", "Петроградская" и "Парнас".

Теперь каждый пассажир, входящий в вестибюль метро, за турникетами на указанных станциях имеет уникальную возможность получить бесплатную питьевую воду.

Также сотрудники метрополитена призвали беречь свое здоровье.

Ранее сообщалось, что после аномальной жары в Петербурге МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре 8 августа.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, погода, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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