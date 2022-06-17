После аномальной жары в Петербурге МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре 8 августа

В Санкт-Петербурге ожидают грозы и сильный ветер 8 августа. Главное управление МЧС России по городу выступило с предупреждением.

Согласно информации Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западное Управление по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Северо-Западное УГМС), 8 августа в Санкт-Петербурге ожидается сильный ветер до 18 м/с и гроза.

Местные жители и гости города призываются быть внимательными и бдительными, так как данное погодное явление может привести к значительным неудобствам и опасностям.

Возможны сильные осадки и порывистый ветер, что может вызвать затопления улиц, подтопления и разрушение слабых конструкций.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с начала недели резко изменится погода.

Фото: Piter.TV