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В Петербурге с начала недели резко изменится погода
Сегодня, 14:27
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В Петербурге с начала недели резко изменится погода

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В понедельник, 7 августа, температура воздуха составит до +33 градусов.

В Петербурге с начала недели резко изменится погода. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, аномальная жара в Северной столице сменится холодной погодой с дождями и порывистым ветром. Он уточнил, что теплый атмосферный фронт сформирует погодные условия над городом. Леус заявил, что в понедельник, 7 августа, температура воздуха составит до +33 градусов.

Ранее мы сообщали, что вечерний проливной дождь подтопил улицы Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, погода, похолодание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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