В понедельник, 7 августа, температура воздуха составит до +33 градусов.

В Петербурге с начала недели резко изменится погода. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, аномальная жара в Северной столице сменится холодной погодой с дождями и порывистым ветром. Он уточнил, что теплый атмосферный фронт сформирует погодные условия над городом. Леус заявил, что в понедельник, 7 августа, температура воздуха составит до +33 градусов.

Ранее мы сообщали, что вечерний проливной дождь подтопил улицы Петербурга.

Фото: Piter.tv