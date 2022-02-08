Вечерний проливной дождь подтопил улицы Петербурга

"Поплыли" съезд ЗСД на Васильевский остров и Невский район.

В понедельник, 31 июля, в Петербурге прошли проливные дожди. Погодную ситуацию показал сервис "Яндекс.Погода".

О подтоплении улиц сообщили очевидцы в социальных сетях. Так, водитель поделился видео со съезда на Васильевский остров ЗСД в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Кроме того, в телеграм-канале "1703" житель Невского района рассказал, что там "до метро можно только доплыть".

Ранее мы сообщали о том, что в начале августа петербуржцев ожидают жара и дожди. Днем 1 августа будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов.

Видео, фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; Телеграм / 1703