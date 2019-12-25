В начале августа петербуржцев ожидают жара и дожди

Температура воздуха в первый день августа поднимется до +25…+27 градусов.

Синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" пообещали жителям и гостям Петербурга жаркое и дождливое начало августа.

Ночью 1 августа в Северной столице ожидается переменная облачность. Днём будет облачно с прояснениями, петербуржцам рекомендуется взять с собой зонты. Температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов.

На следующий день, 2 августа, будет также облачно. Днём местами пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +26…+28 градусов.

Жаркая погода влияет на работу всех органов и систем организма, поэтому многие правила диетологии, которых люди придерживаются в другие сезоны, становятся не так актуальны. О том, как правильно питаться летом, рассказала гастроэнтеролог.

Фото: Piter.tv