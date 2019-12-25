Гастроэнтеролог перечислила продукты, полезные в жару

При жаре рекомендовано перенести основные приёмы пищи на максимально прохладное время.

Жаркая погода влияет на работу всех органов и систем организма, поэтому многие правила диетологии, которых люди придерживаются в другие сезоны, становятся не так актуальны. О том, как правильно питаться летом, рассказала гастроэнтеролог Ольга Казьмина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт отметила, что в жару гораздо хуже происходит выработка ферментов, необходимых для переваривания жирной пищи, поэтому шашлыки под палящим солнцем станут ударом по печени и поджелудочной железе. Лучше заменить калорийные блюда нежирным мясом, рыбой, морепродуктами, а вместо тяжёлых десертов выбрать арбуз и дыню. Для завтрака перед длительной прогулкой или походом на пляж идеально подойдёт каша, так как крупы относятся к быстрым углеводам.

Желательно, чтобы это была каша с низким гликемическим индексом для того, чтобы не повышать резко уровень глюкозы. Овсяная, гречневая каша. Желательно комбинировать с другими белковыми продуктами для того, чтобы человек получил необходимую энергетическую составляющую. Ольга Казьмина, гастроэнтеролог

Также при жаре рекомендовано перенести основные приёмы пищи на максимально прохладное время: завтрак должен состояться не позднее 6:00, обед – в 11:00, в течение дня возможны перекусы овощами и фруктами, ужин – в 18:00.

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