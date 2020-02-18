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Петербуржцам рассказали, чем опасно сырое мясо
Сегодня, 10:26
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Петербуржцам рассказали, чем опасно сырое мясо

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Наибольшую опасность представляют продукты, не прошедшие термическую обработку.

Жителям Петербурга рассказали, чем опасно сырое мясо. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Употребление в пищу сырого или недоваренного мяса может привести к заражению паразитарным заболеванием трихинеллезом. Отмечается, что личинки трихинеллы устойчивы к температурному воздействию, а также легко переносят соление, копчение, замораживание. В ведомстве добавили, что наибольшую опасность представляют продукты, не прошедшие термическую обработку. К таковым относятся сало, строганина и сырой фарш.

Ранее мы сообщали, что около 4,5 тысячи человек в Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона.

Фото: Piter.tv

Теги: роспотребнадзор, санкт-петербург, сырое мясо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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