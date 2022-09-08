Сообщается, что чаще всего клещи кусали людей в Тихвинском и Гатчинском районах.

Около 4,5 тысячи человек в Ленобласти пострадали от укусов клещей с начала сезона. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала сезона был зафиксирован 4471 случай укусов клещей. В ведомстве отметили, что это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В число пострадавших вошли 953 ребенка. Также сообщается, что чаще всего клещи кусали людей в Тихвинском и Гатчинском районах.

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Фото: Piter.tv