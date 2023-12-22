Петербургский завод по производству оптической техники "Ломо" передали концерну "Калашников"

"Калашников" будет использовать продукцию "Ломо" в снайперских винтовках и высокоточном оружии.

Петербургский производитель оптической техники АО "Ломо" передали под управление концерна "Калашников". Об этом 14 мая пишет "Петербургский дневник".

Передать предприятие концерну "Калашников" решили в Военно-промышленной комиссии РФ. Отмечается, что "Ломо" не первый год ставит под угрозу исполнение гособоронзаказа, хотя производит крайне необходимую для войск номенклатуру".

"Калашников" будет использовать продукцию "Ломо" в снайперских винтовках и высокоточном оружии. Благодаря изменениям сократятся издержки.

Ранее на Piter.TV: петербургский завод Toyota передали бренду Aurus. Запуск производства автомобилей Aurus на территории бывшего завода Toyota планируется до конца 2024 года.

Фото: Wikipedia