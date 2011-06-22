В Москве задержали вернувшегося с СВО экс-замдиректора "Калашникова"

Мужчину подозревают в хищении около 100 млн рублей при закупках военной формы и обмундирования.

Правоохранители задержали в Москве бывшего замдиректора концерна "Калашников" Сергея Панкина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Панкин предположительно причастен к хищению 100 миллионов рублей, которые предназначались на закупку военной формы. Предполагалось, что форму и обмундирование будут производить в России. Однако изделия поставляли из Китая по более низким ценам, чем заявлялось в документах.

Сам Панкин 28 января заключил контракт с Минобороны и ушел в зону специальной военной операции. Его контракт должен был истечь 28 июля, но замдиректора концерна вернулся раньше из-за проблем со здоровьем. После этого его задержали. Официальной информации о задержании не поступало.

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Фото: Magnific