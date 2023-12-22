Петербургский завод Toyota передали бренду Aurus

Запуск производства автомобилей Aurus на предприятии планируется до конца текущего года.

Завод Toyota в Петербурге передан бренду Aurus. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера – главы Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Согласно словам Мантурова, запуск производства автомобилей Aurus на территории бывшего завода Toyota в Петербурге планируется до конца текущего года.

В феврале бывший завод Nissan в Петербурге возвратился в государственную собственность. Ранее он был передан компании "АвтоВАЗ". Кроме того, есть возможность возобновления работы завода совместно с китайским партнером Chery.

Ранее мы сообщили о том, что восстановление производства петербургского автопрома планируется к 2025 году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)