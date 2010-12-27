  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Калашников" разработал новый электромотоцикл "Иж"
Сегодня, 18:39
26
IRINA_CHALKINA

"Калашников" разработал новый электромотоцикл "Иж"

0 0

Его показали на форуме профессиональной ориентации школьников.

В субботу, 23 ноября, "Калашников" показал свою новую разработку — электромотоцикл "Иж". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Электромотоцикл представили на форуме профессиональной ориентации школьников "Проектория", который прошёл в Ярославле. Известно, что электромотоцикл носит название "Cafe Racer". "Железный конь" развивает скорость до 100 км/ч. Кроме того, мотоцикл работает при температуре от 0 до +40 градусов.

В Ростехе пока не анонсировал серийное производство электромотоцикла.

Ранее мы сообщали о том, что российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел.

Фото:pixabay

Теги: концерн калашников, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии