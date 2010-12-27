"Калашников" разработал новый электромотоцикл "Иж"

Его показали на форуме профессиональной ориентации школьников.

В субботу, 23 ноября, "Калашников" показал свою новую разработку — электромотоцикл "Иж". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Электромотоцикл представили на форуме профессиональной ориентации школьников "Проектория", который прошёл в Ярославле. Известно, что электромотоцикл носит название "Cafe Racer". "Железный конь" развивает скорость до 100 км/ч. Кроме того, мотоцикл работает при температуре от 0 до +40 градусов.

В Ростехе пока не анонсировал серийное производство электромотоцикла.

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