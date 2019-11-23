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Российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел

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Последний раз аппарат был зафиксирован на высоте 80 км.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные NORAD.

Как оказалось, спутник сошел с орбиты ещё ночь с пятницы на субботу. Эксперты отмечают, что последний раз аппарат зафиксировали на высоте около 80 км. 

Известно, что этот аппарат разработали на платформе УС-КС "Око". "Космос-2422" предназначен для отслеживания  межконтинентальных баллистических ракет. Его запустили 21 июля 2006 года.

Ранее мы сообщали о том, что на Землю двигается астероид, сравнимый с "Челябинским метеоритом".

 

Теги: космос, новости россии, оскосмос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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