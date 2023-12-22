В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП

В результате аварии на месте погибла 76-летняя жена пожилого мужчины.

Проверка обстоятельств смертельного ДТП в Ломоносовском районе проводится полицейскими. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 14 мая, около 16:30 на автодороге "Сосновый Бор — Глобицы" 73-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии на месте погибла 76-летняя жена пожилого мужчины, которая находилась в машине в качестве пассажира. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: смертельное ДТП с иномаркой произошло под Сланцами.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти