В Петербурге в больнице скончался пожилой мужчина, который упал с голубятни

Напомним, пенсионер при падении с трехметровой высоты получил серьезные травмы.

В петербургской больнице скончался 87-летний горожанин, упавший с голубятни на улице Орджоникидзе 25 апреля. Об этом 14 мая пишет "Фонтанка".

Напомним, пенсионер при падении с трехметровой высоты получил серьезные травмы: разрыв внутренних органов, травму головы и несколько переломов. Состояние петербуржца тогда оценили как крайне тяжелое, его немедленно госпитализировали в шоковую реанимацию.

За жизнь пострадавшего более чем две недели боролись медики. В полночь 14 мая он скончался.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пенсионер попал в реанимацию после уборки в Чистый четверг. Он взобрался на подоконник, чтобы помыть окна, но выпал со второго этажа.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)