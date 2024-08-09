На улице Орджоникидзе открыли площадку для выгула и дрессировки собак

Для питомцев прогулка там – это отличная возможность поддержать физическую форму.

На улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга появился площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом пишет 28 июля телеканал "Санкт-Петербург".

На территории пространства оборудовали тоннель. Для питомцев прогулка там – это отличная возможность поддержать физическую форму. Выносливость особенно важна для собак в жару.

Тренировки мышц – очень важно. Меньше травмоопасности для наших четвероногих друзей. Ксения Солодкова, кинолог

Как подчеркнула специалист, собакам лучше знакомиться с такими площадками почти с рождения. В первую очередь, важна социализация.

Ранее на Piter.TV: прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)