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На улице Орджоникидзе открыли площадку для выгула и дрессировки собак
Сегодня, 16:24
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На улице Орджоникидзе открыли площадку для выгула и дрессировки собак

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Для питомцев прогулка там – это отличная возможность поддержать физическую форму.

На улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга появился площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом пишет 28 июля телеканал "Санкт-Петербург"

На территории пространства оборудовали тоннель. Для питомцев прогулка там – это отличная возможность поддержать физическую форму. Выносливость особенно важна для собак в жару. 

Тренировки мышц – очень важно. Меньше травмоопасности для наших четвероногих друзей. 

Ксения Солодкова, кинолог 

Как подчеркнула специалист, собакам лучше знакомиться с такими площадками почти с рождения. В первую очередь, важна социализация. 

Ранее на Piter.TV: прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: площадка для собак, улица орджоникидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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