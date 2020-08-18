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На улице Орджоникидзе в квартире горела кухня
Сегодня, 11:32
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На улице Орджоникидзе в квартире горела кухня

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Два квадратных метра удалось потушить за 15 минут.

В Московском районе сегодня, 9 августа, произошел пожар. На улице Орджоникидзе в доме № 59, корпус 2, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе  ГУ МЧС по Петербургу.                                        

Сигнал о возгорании поступил на пульт в 10:54. На кухне происходило горение на площади два квадратных метра.   

Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Два квадратных метра удалось потушить за 15 минут. В 11:09 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.  

Ранее мы писали, что на проспекте Будённого в подвале строящегося здания вспыхнул пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, улица орджоникидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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