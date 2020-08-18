На улице Орджоникидзе в квартире горела кухня

Два квадратных метра удалось потушить за 15 минут.

В Московском районе сегодня, 9 августа, произошел пожар. На улице Орджоникидзе в доме № 59, корпус 2, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт в 10:54. На кухне происходило горение на площади два квадратных метра.

Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Два квадратных метра удалось потушить за 15 минут. В 11:09 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Будённого в подвале строящегося здания вспыхнул пожар.

Фото: Piter.tv