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На проспекте Будённого в подвале строящегося здания вспыхнул пожар
Сегодня, 11:11
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На проспекте Будённого в подвале строящегося здания вспыхнул пожар

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Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три единицы техники. 

В Петродворцовом районе сегодня утром, 9 августа, произошел большой пожар. На проспекте Буденного в доме № 24, корпус 6, загорелся подвал. Пламя охватило 70 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:58. Горение происходило в строящемся здании.

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три единицы техники. В 10:49 пожар был ликвидирован.                    

В результате случившегося никто не пострадал.  Сведения о пострадавших не поступали.  

Ранее мы писали, что на улице Карбышева горело нежилое помещение.

Фото: Piter.tv

Теги: большой пожар, мчс, проспект буденного, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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