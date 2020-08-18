На проспекте Будённого в подвале строящегося здания вспыхнул пожар

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три единицы техники.

В Петродворцовом районе сегодня утром, 9 августа, произошел большой пожар. На проспекте Буденного в доме № 24, корпус 6, загорелся подвал. Пламя охватило 70 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:58. Горение происходило в строящемся здании.

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три единицы техники. В 10:49 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что на улице Карбышева горело нежилое помещение.

Фото: Piter.tv