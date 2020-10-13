На улице Карбышева горело нежилое помещение

Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 7 августа, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Карбышева в доме № 29 загорелось нежилое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:05. Огонь распространился по площади четыре квадратных метра.

Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 14:29 пожар ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке произошел пожар в магазине.

Фото: Pxhere