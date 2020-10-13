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На улице Карбышева горело нежилое помещение
Сегодня, 16:31
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На улице Карбышева горело нежилое помещение

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Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 7 августа, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Карбышева в доме № 29 загорелось нежилое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:05. Огонь распространился по площади четыре квадратных метра. 

Тушить пламя прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 14:29 пожар ликвидировали. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Сестрорецке произошел пожар в магазине.

Фото: Pxhere

Теги: горело нежилое помещение, мчс, улица карбышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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